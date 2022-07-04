Irak medyası: ABD üssünde patlama yaşandı

Irak medyasına göre, Suriye sınırına yakın Ömer petrol sahasındaki Amerikan üssünde dün iki patlama meydana geldi.

Olayla ilgili ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Son günlerde Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD ordusuna ait lojistik konvoyuna saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.