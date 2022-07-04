  1. Dünya
  2. Ortadoğu
4 Tem 2022 11:46

Irak medyası: ABD üssünde patlama yaşandı

Irak medyası: ABD üssünde patlama yaşandı

Irak medyası, Suriye sınırına yakın Ömer petrol sahasındaki Amerikan üssünde iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

Irak medyasına göre, Suriye sınırına yakın Ömer petrol sahasındaki Amerikan üssünde dün iki patlama meydana geldi.

Olayla ilgili ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Son günlerde Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD ordusuna ait lojistik konvoyuna saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.

News Code 1903291
https://tr.mehrnews.com/news/1903291/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler