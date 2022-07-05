İran, Türkiye ve Rusya ortak otomobil üretecek

İran resmi haber ajansı İrna’nın aktardığına göre İran Otomobil Yan Sanayi Birliği Başkanı Muhammedreza Najafi-Manesh İranlı, Rus ve Türk üreticilerin ortaklaşa otomobil tasarlama ve üretme arzusu içinde olduklarını bildirdi.

Najafi-Manesh, “Üç ülkenin otomobil üreticileri ve tedarikçileri arasında güçlü işbirliği oluşturulması olasılığı bulunuyor.” dedi.

Türkiye’deki otomotiv üreticileri ve yan sanayi temsilcilerinin İran, Türkiye ve Rusya arasında otomobil tasarımı ve üretimi için üçlü bir konsorsiyum kurulmasını önerdiğini söyleyen Najafi-Manesh, "Yaklaşık 400 milyonluk nüfusu sahip ve komşu bölgeler de dahil edildiğinde en az 800 milyonluk bir pazar ile bu üç ülke, ortak üretecekleri otomobiller için büyük bir pazara sahip olabilir.” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa dikkat çeken ve Rusya'nın İran'da üretilen yedek parçaya ihtiyacının fazla olduğunu vurgulayan Najafi-Manesh, üç ülke arasındaki işbirliğinin çok yakında gerçekleşebileceği umudunda olduğunu dile getirdi.

Najafi-Manesh, “Bir otomobilin tüm parçalarını bu üç ülkenin kendi potansiyeliyle üretmesi, yedek parça temini için döviz transferinden kaçınmak ve ihracat pazarlarının mevcut olması, Rusların da ilgi gösterdiği Türklerin önerdiği böyle bir projenin avantajları arasında yer alıyor.” ifadesini kullandı.