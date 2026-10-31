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31 Eki 2026 18:03

“Minab'ın Koparılan Çiçekleri” oyunu Pakistan'da sahne aldı

“Minab'ın Koparılan Çiçekleri” oyunu Pakistan'da sahne aldı

İranlı çocuk şehitlerinin hikayesini anlatan “Minab’ın Koparılan Çiçekleri” oyunu Pakistan’da sahne aldı.

Minab’daki “Şecere-i Tayyibe” okulu olayının insani boyutlarını yansıtmak ve şehit düşen öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan “Minab’ın Koparılan Çiçekleri” adlı tiyatro oyunu, bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da sahne aldı.

"Minab Okul Melekleri" fotoğraf sergisi kapsamında sahnelenen oyun, bir grup kız ve erkek öğrenci tarafından sergilendi. Oyun, yaşanan trajedinin insani yönlerini vurgulayarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Minab Okulu Olayı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 168 kişi şehit olmuştu.

News ID 1939484

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