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31 Eki 2026 15:15

Siyonist İsrail Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor

Siyonist İsrail Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor

Katil İsrail ordusunun Lübnan’da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Lübnan medyası, İsrail rejiminin bugün sabah saatlerinden itibaren ikinci kez Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye ve Kfar Tebnit’te yerleşim bölgelerini hedef aldığını duyurdu.

Al-Nashra'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Kfar Tebnit-Nebatiye bölgesindeki bir hedefi güdümlü füze ile vurdu. Ayrıca bu sabah Baraşit beldesinde dört katlı bir konut binası da hedef alındı.

Öte yandan İsrail İHA'ları Sur bölgesindeki yoğun uçuşlarını sürdürürken, İsrail savaş uçakları da Lübnan'ın güney semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirmeye devam ediyor.

İsrail saldırılarında şehit sayısı 4 bin 389'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin 2 Mart'tan 30 Ekim'e kadar gerçekleştirdiği saldırılarda şehit sayısının 4 bin 389'a ulaştığını açıkladı.

News ID 1939481

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