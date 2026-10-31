Tayland’da İsrail'e karşı miting hazırlığı

El Cezire’nin haberine göre, Tayland’daki 20’den fazla yerel kuruluş, bugün (Cumartesi) Phuket şehrinde İsrail rejiminin ülkedeki varlığına tepki göstermek amacıyla protesto düzenliyor.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Tel Aviv’in bu protestoların yayılmasından duyduğu endişe vurgulandı.

İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonu, aktivistlerin Phuket adasında İsrail ve “Chabad” hareketine karşı geniş çaplı bir miting için hazırlık yaptığını bildirdi.

Mitinge on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

İsrail karşıtı mitingin 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 ile 22.00 arasında Phuket şehrindeki Saphan Hin parkında düzenlenmesi planlanıyor.