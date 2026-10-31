İran Genelkurmay Başkanı'ndan net mesaj: Yanıtımız anında olacak

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşmanın faaliyetlerini ve hazırlıklarını tüm istihbarat kapasitemizle izliyor ve hedef bankamızı sürekli güncelliyoruz" dedi.

Tümgeneral Abdullahi, "Düşmanın herhangi bir saldırı hazırlığında olduğu kesinleştiği an, silahlı kuvvetlerimiz yanıtın zamanı ve şekli konusunda düşmanın harekete geçmesini beklemeyecektir. Yanıtımız anında, etkili ve coğrafi sınırlama olmaksızın verilecektir." İfadelerini kullandı.

