İran'dan Kanada’ya "üçlü ada" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD’nin 51. eyaleti” olarak nitelendirdiği Kanada’ya tepki gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 1971 yılında kurulduğunu hatırlatan Bekayi, geniş tarihsel kanıtlara, coğrafi gerçeklere ve belgelere rağmen BAE’nin, İran’a ait Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları üzerinde hak iddia etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Bekayi, söz konusu adaların İran’a aidiyetinin, BAE federasyonunun kuruluşundan binlerce yıl öncesine dayandığını vurgulayarak, Kanada Başbakanı’nın da bu temelsiz iddiayı tekrarlamayı tercih ettiğini ifade etti.

Kanada’nın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğin önemini diğer ülkelerden daha iyi anlaması gerektiğini belirten Bekayi, ülke tarihinin 1812 Savaşı sırasında ABD’nin Kanada’ya saldırısı, 1849’da Montreal’in ilhak edilmesine yönelik bildirinin yayımlanması ve son yıllarda Donald Trump’ın Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma yönündeki tekrarlanan tehditleriyle şekillendiğini kaydetti.

Bekayi, iki asırdan fazla süredir güney komşusunun yayılmacı hedeflerine karşı toprak bütünlüğünü savunan bir ülkenin, nasıl olup da yapay bir anlaşmazlıkta taraflardan birini destekleyebildiğini ve tehlikeli bir maceracılık örneği olan temelsiz toprak iddiasının arkasında durabildiğini sorguladı.

İranlı sözcü, “Toprak bütünlüğü ile tarihsel ve hukuki gerçeklere saygı Kanada için temel bir ilke midir, yoksa bu ilkeler yalnızca kendi egemenliği tehdit edildiğinde mi önem kazanmaktadır?” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Kanada’nın bu tutumuyla aslında üzerinde oturduğu dalı kestiğinin farkında olup olmadığını da sordu.