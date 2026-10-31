Trump’tan İran’la ilgili yeni iddialar

El Cezire televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Müzakereler devam ediyor. İranlılar müzakere etmek istiyor ve görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

Tekrarladığı iddialarını sürdüren Trump, İran’ın askerlerine ve polis güçlerine maaş ödeyemediğini ve büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Trump, “Bizim de yeterince zamanımız var” ifadelerini kullandı.

İran’la savaşın geleneksel bir savaş olmadığını savunan Trump, çatışmaların yedinci ayına girdiğini söyledi.

Washington’ın bu savaşta nispeten az miktarda para harcadığını iddia eden Trump, Venezuela’dan elde edilen gelirlerle harcamalarının 10 katından fazlasını karşıladıklarını ileri sürdü.

Trump, İran’a yönelik saldırıların maliyetine değinerek, “İran’ın nükleer programını yok etmek için çok büyük miktarda para harcadık ve bunu başardık” iddiasında bulundu.