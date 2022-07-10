Reisi'den İslam ülkelerine bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Müslüman ülkelerin liderleri ve halkına hitaben yayınladığı mesajda Kurban bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı Allah'ın huzurunda ibadet, fedakarlık ve teslimiyet simgesi, Hz. İbrahim'in (a.s) ise ilahi imtihandan geçtiği, ibadetinin kabulü ve onun müminlerin önderi olarak seçildiği gündür.

Bu kutsal bayram vesilesiyle müminlerinin kalplerinin İslami öğretiler ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) buyrukları sayesinde birbirine yakınlaşmasını ve tüm dünya müslümanlarının birlik yolunda adım atmalarını, böylece İslam ümmetinin tüm uluslararası arenada daha saygın hale gelmesini umuyorum."