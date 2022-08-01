Reisi İsvirçe Milli Günü’nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İsviçre Milli Günü dolayısıyla bu İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis'e tebrik mesajı gönderdi.

Reisi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı ve çizilen yol haritası çerçevesinde çeşitli ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda daha da gelişmesini temenni ederim.

İran ve İsviçre Konfederasyonu arasındaki tarihi, dinamik ve dostane ilişkilerin, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki farklı kapasiteleri mümkün olduğunca kullanmak için uygun bir platform sağladığına inanıyorum."