ABD, nükleer anlaşmanın canlandırılması için yapıcı bir tutum sergilemeli

Rusya'nın BM Viyana Temsilciliği Nezdindeki Temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakere ilişkin, "Washington, KOEP'i yeniden canlandırmaya gerçekten kararlıysa, Viyana müzakereleri sırasında daha net bir tavır almanın tam zamanıdır." dedi.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verilmişti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürmesine karar verilmişti. ABD ve İran tarafının dolaylı görüşmeleri, 28-29 Haziran'da gerçekleştirilmişti.