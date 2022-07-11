Biden, Arabistan'a uygulanan 'saldırı amaçlı silah' satışı yasağını kaldırabilir

Konuya vakıf dört kaynağa göre Washington'ın nihai kararı, Riyad'ın komşu ülke Yemen'deki savaşı sona erdirme yönünde ilerleme kaydedip etmeyeceğine bağlı olacak.

Reuters'a konuşan kaynaklardan üçü, üst düzey Suudi yetkililerin geçtiğimiz aylarda Riyad ve Washington'da yapılan görüşmeler sırasında ABD'li muhataplarına, Fars Körfezi'ndeki en büyük müttefikine yönelik sadece savunma silahları satma politikasından vazgeçmesi için baskı yaptığını dile getirdi.

İki kaynak, ABD içindeki müzakerelerin gayrı resmi ve erken bir aşamada olduğunu ve yakın zamanda bir karar alınmayacağını söyledi.

Bir ABD'li yetkili, Suudilerle şu aşamada saldırı silahları satma konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını aktardı.

Kaynak: Euronews