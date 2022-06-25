İran: Müzakerelere yeniden başlamaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, çalışma ziyareti için Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü. İki taraf görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, Borrell ile gerçekleştirği görüşmeye ilişkin, "AB yetkilisi ile İran ile diğer taraflar arasındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakereleri (Viyana müzakerleri) görüştük.” dedi.

'Müzakereleri başlatmaya hazırız'

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve 11 Mart’ta ara verilen nükleer görüşmelere dair Emir Abdullahiyan, "Bugün İran'ın talepleri konusunu etraflıca ele aldık ve Borrell'e önümüzdeki günlerde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğumuzu aktardık." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti için 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın tüm ekonomik avantajlarından yararlanması önemlidir." açıklamasını yaptı.

'Müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabığız'

Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından tweet atan üst düzey AB yetkilisi Borrell, "İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığımız görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki günlerde ekibimin öncülüğünde yeniden başlatılması ve çözüm bekleyen son meselelerin çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya vardık" diyerek görüşmenin olumlu geçtiğini aktardı.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verilmişti.