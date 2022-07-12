Arap ülkelerinin İran'a karşı Tel Aviv ile işbirliği yapması pek olası değil

ABD Başkanı Joe Biden'in Ortadoğu ziyareti öncesi bölgedeki bazı Arap ülkelerinin Siyonist İsrail ile diplomatik ilişkilerini artırdığına dair birçok haber yayınlandı.

Bu arada Batı medyası ve Siyonist Rejim'e ait medya organları, Joe Biden'ın bölge ziyaretinden faydalanmaya çalışan Tel Aviv rejiminin bazı Arap ülkeleri ile İran’a karşı ortak Hava Savunma Sistemi kuracağını iddia etti.

Siyonist Rejim’in çabalarını İran'ın ulusal güvenliğini tehdit eden provakatif bir eylem olarak değerlendiren Tahran yönetimi her türlü tehdide yanıt vereceğini açıkladı.

Konuya ilişkin Mehr Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin eski ABD Washington Büyükelçisi Faruk Loğolu, “Başkan Biden'ın işgal altındaki topraklara ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin bölgede kesinlikle önemli yansımaları olacaktır. Ancak İran'a karşı yeni bir bölgesel ittifaktan bahsetmek için henüz erken ve büyük olasılıkla Biden'ın gündeminde yer almıyor. İttifak fikri (İran'a karşı 'Orta Doğu Hava Savunma İttifakı), Siyonist Rejim’in ortaya attığı fikirlerden biridir. İsrail ABD için stratejik bir ortaktır ve Biden'ın gezisi bu gerçeği vurgulamak için planlanmıştır. Biden ayrıca Amerika'daki Siyonist lobiye Tel Aviv'e bağlılığı konusunda bir mesaj göndermeyi planlıyor, çünkü Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Siyonist lobinin desteğine ihtiyacı var.” dedi.

Faruk Loğoğlu, “Biden ülkesinde ekonomik sıkıntılarla uğraştığı için Suudi Arabistan ziyaretiyle istikrarlı bir petrol akışının sağlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Benzin, Amerikan yaşam tarzı için içme suyu kadar önemlidir. Bu nedenle, benzin fiyatlarını düşük tutmak, herhangi bir ABD başkanı için ulusal bir çıkardır." ifadelerini kullandı.

İran karşıtı bölgesel askeri ittifak konusu ile ilgili olarak Faruk Loğoğlu, "Arap ülkeleri ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde iyileşme sağlandığı için bu ülkelerin Tel Aviv ile askeri bir ittifak kurmaya istekli olması pek olası değil. Arap ülkelerinin İran'la sorunları olabilir, ancak özellikle Tel Aviv ile işbirliği yaparak komşu ülkelerini daha fazla yanlızlaştırmaya veya düşmanlaştırmaya istekli olmamamlı.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Zahra Mirzafarjouyan