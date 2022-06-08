  1. Siyaset
8 Haz 2022 17:42

Putin ile Reisi telefonda görüştü

Putin ile Reisi telefonda görüştü

Kremlin, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Rus medyasına göre; Putin, Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'da bugün meydana gelen tren kazası nedeniyle Tahran hükümetine taziyelerini iletti.

Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, İran nükleer meselesinde (İran karşıtı yaptırımların kaldırılması) bir anlaşmaya varmak için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Putin ve Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, bu ilişkileri güçlendirme isteklerini dile getirdiler." denildi.

İran’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi de yaralandı.

News Code 1902713
https://tr.mehrnews.com/news/1902713/

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