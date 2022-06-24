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24 Haz 2022 16:30

Rusya Devlet Başkanı Putin İran'a gelecek

Rusya Devlet Başkanı Putin İran'a gelecek

Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in İran'ı ziyaret edeceğini ancak bu ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov, Vladimir Putin'in İran ziyareti ve Astana zirvesine katılma olasılığına ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Rusya Devlet Başkanı'nın Tahran ziyareti kesindir ancak bu ziyaret için henüz kesin bir tarih berlenmemiştir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da resmi temaslarda bulunmak üzere 22 Haziran'da Tahran'a gelmişti. Lavrov Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti.

Lavrov- Emir Abdullahiyan görüşmesinde Viyana müzakareleri, Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konular ele alınmıştı.

News Code 1903069
https://tr.mehrnews.com/news/1903069/

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