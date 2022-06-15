İran Meclis Başkan Ermeni mevkidaşı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakı Galibaf, Tahran'da bulunan Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Roberti Simonyan ile görüştü.

Meclis Başkanı Galibaf, Ermi mevkidaşının Tahran ziyaretini ikili işbirliğinin geliştirilmesi için iyi bir fırsat olarak nitelendirerek, "komşu ülkelerle ilişki, İran'ın dış politika önceliğidir. Bulunduğumuz bu hassas dönemde ikili ve bölgesel işbirliklerini geliştirmek gerekiyor" dedi.

Batı Asya ve Kafkasya bölgesinin öneminin stratejik ve ikili ilişkileri çok hassas hale getirdiğini belirterek, "İran ve Ermenistan ilişkileri bu alanda oldukça önemli. İran, başta Ermenistan olmak üzere komşu ülkelerde barış, huzur ve istikrar sağlanmasından yanadır. ABD ve Siyonist Rejim bölgede kendi çıkarları peşinde ve bölgenin güvenliğini bozmak istiyor. Dolayısıyla komşu ülkeler bu konulara dikkat etmeli" ifadesini kullandı.

Galibaf, transit meselesinin iki ülkenin ekonomi alanındaki en önemli meselesi olduğunu söyledi.

Gaz ve elektrik transferini iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler alanında en önemli ikinci konu olarak değerlendiren Galibaf, "Bu ziyaretin parlamenter işbirliğini artırarak ve net bir zaman çizelgesi belirleyerek ekonomik ilişkilerin gelişmesine yol açmasını temenni ederim" ifaelerinde bulundu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunların ilkeli görüşmeler sonucunda çözüme kavuşturulması umudunu dile getiren Galibaf, "İhtilafların bitmesini ve kalıcı barışa ulaşmamızı umut ederiz. İran karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğu destekler. Çünkü başta Kafkasya olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin güvenlik ve barışı hepimiz için önemlidir" diye kaydetti.

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Roberti Simonyan da İran ve Ermenistan arasındaki derin ilişkilere değinerek, "44 günlük Karabağ savaşı Ermenistan için büyük souçlara mal oldu. İran'a bu konudaki ttutumundan ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasına desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

