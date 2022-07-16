Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı İran'a geliyor

İran'ın Maskat Büyükelçisi, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Seif bin Nasır al-Rahbi'nin bu sabah resmi bir ziyaret için Tahran'a doğru yola çıktığını duyurdu.
Seif bin Nasır al-Rahbi Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle bir araya gelecek.
Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Seif bin Nasır al-Rahbi bu sabah resmi bir ziyaret için Tahran'a doğru yola çıktı.
İran'ın Maskat Büyükelçisi, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Seif bin Nasır al-Rahbi'nin bu sabah resmi bir ziyaret için Tahran'a doğru yola çıktığını duyurdu.
Seif bin Nasır al-Rahbi Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle bir araya gelecek.
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