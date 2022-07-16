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16 Tem 2022 11:45

Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı İran'a geliyor

Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı İran'a geliyor

Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Seif bin Nasır al-Rahbi bu sabah resmi bir ziyaret için Tahran'a doğru yola çıktı.

İran'ın Maskat Büyükelçisi, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Seif bin Nasır al-Rahbi'nin bu sabah resmi bir ziyaret için Tahran'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Seif bin Nasır al-Rahbi Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

News Code 1903507
https://tr.mehrnews.com/news/1903507/

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