Emir Abdullhiyan, Ummanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakan arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularla Tahran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile ilgili yürütülen müzakerelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, yapıcı müzakerelerin ABD tarafının ciddiyetine, inisiyatifine ve esnekliğine bağlı olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya ulaşma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı da,"Umman, nükleer müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasını ve İran'ın meşru taleplerinin yerine getirilmesini her zaman desteklemektedir." dedi.