  1. Siyaset
5 Tem 2022 08:52

Emir Abdullhiyan, Ummanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Emir Abdullhiyan, Ummanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakan arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularla Tahran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile ilgili yürütülen müzakerelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, yapıcı müzakerelerin ABD tarafının ciddiyetine, inisiyatifine ve esnekliğine bağlı olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya ulaşma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı da,"Umman, nükleer müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasını ve İran'ın meşru taleplerinin yerine getirilmesini her zaman desteklemektedir." dedi.

News Code 1903304
https://tr.mehrnews.com/news/1903304/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler