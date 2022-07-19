Putin, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.
Ayrıntıları geliyor...
Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.
Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.
Ayrıntıları geliyor...
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