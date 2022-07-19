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19 Tem 2022 19:40

Putin, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Putin, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

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News Code 1903604
https://tr.mehrnews.com/news/1903604/

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