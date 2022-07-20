Rusya: İran'la bankacılık sistemlerimizi birleştirmek istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak için Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu.

Peskov, Rusya ile İran arasındaki ikili ticarette ulusal para birimlerin ne zaman kullanılacağına dair soruya, ”Bu, işbirliğimizin oldukça önemli bir alanıdır. Şu an ulusal para birimlerinin ticarette kullanılması üzerinde çalışıyoruz.

bu oldukça önemli. SWIFT’ten çıkarılmayı telafi etmek için bizim ana hedefimiz, bankacılık sistemlerimizi, banka havale sistemlerimizi vs birleştirmektir” diye yanıt verdi.

Dolara olan güvenin azaldığından dolayı bunun önemli olduğunu vurgulayan Peskov, “İnsanlar, on yıl önce güvendikleri gibi artık dolara güvenemezler. Bu yüzden farklı ülkeler için etkili olacak yeni bir sistem oluşturmalıyız. Bu anlamda bankacılık ve finans alanındaki işbirliklerimizi bölgedeki diğer ülkeler için bile daha da artabilir. Bu yüzden bunun gerçekleşmesi için ciddi çabalar sarf ediyoruz” diye ekledi.

"Rusya'nın MİR karların ve İran'ın Shetab banka sistemi ne zaman entegre edilecek?" sorusuna ise, Peskov şu yanıtı verdi:

“Elbette bizde MİR var ve tabii ki İran sistemine uygulanabilen ve uyarlanabilen kendi ulusal Rus uluslararası transfer sistemimiz var.”

Herhangi bir banka ismini vermeyeceğini vurgulayan Peskov, “Para sessizliği sever ama birçok işi bitirildi” dedi.

Peskov, Batı tarafından Rusya ve İran’a uygulanan yaptırımların söz konusu planı etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya “Bu daha çok yaptırımlara bir tepki çünkü yaptırımlarla birlikte kendi ülkelerimizi nasıl geliştireceğimiz ve onlarla nasıl yaşayacağımız için bir yol bulmamız gerekiyor” yanıtını verdi.

