Ürdün Kralı: İran ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Kral Abdullah, Ürdün'ün yarı resmi Al Rai gazetesinde yer alan röportajında, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün Kralı, gelecek dönemde Arap ülkeleri arasında daha yoğun iş birliği ve koordinasyon görüleceğini, Arap NATO'su fikrinin şu anda tartışılmadığını söyledi.

'İran ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz'

Bölgede gerginlik istemediklerini belirten Ürdün Kralı İran hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Ürdün ve tüm Arap ülkeleri, karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri, egemenliğine saygı ve iç işlerine müdahale etmeme prensiplerine dayalı olarak İran ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Anlaşmazlıkların çözümünün diyalogdan geçtiğini düşünüyoruz." dedi.

İran'ın müdahalelerinin Arap ülkelerine uzandığını iddia eden Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran'ın bölgedeki davranışını değiştirmesi gerektiğini ileri sürdü.

Filistin meselesi

Filistin meselesiyle ilgili olarak Kral Abdullah, Filistin'in öncelikli davaları olduğunu, barışın anahtarı, kapsamlı ve kalıcı istikrarın kapısı olduğunu belirterek, bu konuda ekonomik yeterliliğin siyasi çözümün alternatifi olmadığını kaydetti.

Kral Abdullah, "Ekonomi meselesi önemli. Filistinlilerin onurlu yaşam hakkı, insani bir haktır. Ekonomik kalkınma, çatışmalara siyasi çözüm bulunmadan gerçekleşemez. Önümüzdeki günler ve haftalarda çabalarımız, ilgili kesimlerle etkin iletişime, İsrailliler ve Filistinliler arasında barış sürecinin yeniden sürmesi için sükûnet sağlanmasına odaklandı." ifadelerine yer verdi.

Daha önce Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne de, İran ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söylemişti.