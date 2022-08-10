İşgalci ABD, Suriye'den günlük 66 bin varil petrol çalıyor

Suriye Petrol Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında çalışma planlarını ve kendi iştiraklerinin çalışmalarını görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Sputnik'e göre toplantıda, petrol üretiminin bu dönemde günlük olarak yaklaşık 80.3 bin varille 14.5 milyon varile ulaştığı belirtildi. Bu üretimden günlük 14.2 bin varilinin rafinerilere teslim edildiği ifade edilen açıklamada, 'Amerikan işgal güçleri ve onların paralı askerlerinin doğu bölgesinde işgal ettikleri petrol kuyularından günde yaklaşık 66 bin varili çaldığı' vurgulandı.

ABD, başını çektiği uluslararası koalisyon ile birlikte, IŞİD'e karşı mücadele adı altında Suriye'de askeri operasyon başlatmıştı.

Daha sonra YPG/PYD desteğiyle, ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinin büyük kısmını kontrol altına almışlardı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin Suriye topraklarından eylemlerini, ülkenin doğal kaynaklarını yağmalamaya yönelik 'devlet haydutluğu' olarak nitelendirmişti.