Esad’ın Danışmanından ABD’nin petrol haydutluğuna tepki

Çin devlet medyası CGTN’e konuşan Şaban, ABD Arap bölgesinde hiç bir ülkenin bağımsız karar sahibi olmasını istemiyor. ABD işgalci bir güç. Suriye’nin petrol, tahıl ve tüm servetini çalıyor. Bu ABD gibi büyük bir ülke için utanç vericidir” dedi.

Beşar Esad’ın danışmanı Şaban, ülkesindeki akaryakıt krizinin nedenini ABD’ye bağladı.

Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı ise, yaptığı açıklamada, “Suriye petrolünün yüzde 80'inden fazlasının ABD güçleri tarafından yağmalandığını” iddia etti.

Bakanlık, Suriye’de 2022 yılında günde ortalama 80bin 300 varil petrol üretildiğini, ülkenin petrol rafinerisine sadece 14 bin 200 varil gönderildiğini bildirdi. Bu da petrol üretiminin yüzde 83'ünden fazlasının kayıp olduğu anlamına geliyor.

Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinin büyük kısmı, ABD’nin tırlarca silah, mühimmat ve yaşam malzemesi göndererek alenen yardım ettiği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Başta Devlet Başkanı Beşar Esad olmak üzere Suriyeli yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkenin doğal kaynaklarını yağmaladıklarını sık sık dile getiriyor.

Suriye lideri Esad, ABD’nin ülke topraklarından eylemlerini, “devlet haydutluğu” olarak nitelemişti.