İran-Rusya ilişkilerinin artması Siyonistleri korkuttu

Ehud Yaari isimli Siyonist gazeteci, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin artırılmasının endişe verici olduğunu söyledi.

İbranice yayınlanan "Kanal 12" televizyonuna konuşan gazeteci Ehud Yaari, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Raisi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dört kez görüştüğüne dikkat çekerek, liderlerin sadece kriz döneminde sık sık bir araya geldiklerini ileri sürdü.

Yaari "Bana göre bu işbirliğinin durdurulması için hiçbir çare yok." ifadesini kullandı.

İran, Türkiye ve Rusya arasında başkent Tahran'da düzenlenen "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Putin, Cumhurbaşkanı Reisi ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüşmüştü.