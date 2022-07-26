Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Kuveyt'e gidecek

İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İrani, Tahran hükümetinin Kuveyt büyükelçisinin atanmasını kabul ettiğini ve yeni Kuveyt büyükelçisinin önümüzdeki birkaç gün içinde İran'a geleceğini bildirdi.

İrani, İran ve Kuvey dışişleri bakanları arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin de daha iyiye gitmesi bekleniyor" dedi.

İran'ın Kuveyt Büyükelçisi ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere yakında Kuveyt'e gideceğini söyledi.