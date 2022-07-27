İran ve Kuveyt dışişleri bakanları telefonda görüştü

İki bakan iili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesinde, Cidde Zirvesi ve yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmeler dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğu belirtiliken bu ilişkilerin günden güne daha da artırılması vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiya, Kuveytli mevkidaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet ederek, kuveyt'in diğer komşu ülkelerle birlikte bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda olumlu bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Filistin meselesine atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, "Bölge ülkeleri, Filistin meselesinin İslam dünyası için hala bir öncelik olduğunu ve bölgedeki hiçbir ülkenin Siyonist rejimin cinayetlerini görmezden gelemeyeceğini gösterdi" dedi.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin son üç aydaki sürecini değerlendiren Emir Abdullahiyan, "İran, müzakerelerin son aşamasına gelmesi için Amerikan tarafının gerçekçi bir yaklaşım benimsemesini umut ediyor" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran taahhütlerine bağlı kalmakta ve iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varılabilmesi için ABD'lilerden gerçekçi olmalarını istiyor" ifadelerinde bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah da, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme girişimini takdirle karşıladı.

Nasır Muhammed es-Sabah, Kuveyt ve Tahran arasındaki ikili ilişkilerin daha da genişletilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, Kuveyt'in her zaman İran ile ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını ve Kuveyt'in İran'a yeni büyükelçisinin atanmasının bu yönde olduğuna dikkat çekti.