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14 Ağu 2022 10:44

Almanya’da enerji krizi: İç karışıklık çıkabilir

Almanya’da enerji krizi: İç karışıklık çıkabilir

Almanya'da güvenlik yetkilileri, aşırılık yanlılarının ülkede artan gıda ve gaz fiyatlarının halkta yol açtığı endişeleri istismar edeceği uyarısında bulundu.

Brandenburg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç istihbarat servisi) Başkanı Jörg Müller, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, aşırılık yanlılarının, halkın enerji krizinden ve fiyatların artmasından çok etkilenmesini ümit ettiklerini, böylelikle halkta oluşacak güvensizliği devlete karşı propaganda yapmak için kullanmak istediklerini belirtti.

"Aşırılık yanlıları, Almanya'da öfkeli bir kışı hayal ediyor" ifadesini kullanan Müller, bu faaliyetleri dikkatli şekilde takip ettiklerini bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nanzey Faeser de "demokrasi düşmanlarının felaket, korku ve yok olma fantezilerini yaymak için krizleri kötüye kullanmayı beklediğini", aşırılık çevrelerinin şu anda halkı harekete geçirebilecek konular aradığını belirtti.

İçişleri Bakanı Faeser, polisin olası yeni gösterilere hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Gazetenin haberinde, Almanya İçişleri Bakanlığının, fiyat artışlarının çok fazla insanı etkilemesi ve sonbaharda yeni bir kovid-19 dalgası yaşanması durumunda radikalleşme potansiyelinin bulunduğu ve salgın sırasındaki gibi aşırı sokak gösterileri düzenlenebileceği uyarısı yapıldığına işaret edildi.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1904123
https://tr.mehrnews.com/news/1904123/

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