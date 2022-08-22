Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı ikiye katlandı

Türkiye’nin Rusya’dan gerçekleştirdiği petrol ithalatının, bu yıl ikiye katlandığı belirtildi. Refinitiv Eikon verilerine göre Türkiye, bu yıl geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rusya'dan petrol ithalatını günde 98 bin varilden günde 200 bin varilin üzerine çıkardı.

Verilere göre, Türkiye'nin ana rafinerileri Tüpraş ve Azeri SOCAR'ın STAR rafinerisi bu yıl Rusya’nın Ural ve Sibirya bölgelerinden gelen petrol alımını önemli ölçüde artırdı. Türkiye'nin Kuzey Denizi, Irak ve batı Afrika'dan aldığı satın aldığı petrol miktarı ise azaldı.

Reuters'ın aktardığında göre, TÜPRAŞ ocak-ağustos arasında Rusya’dan günde yaklaşık 111 bin varil petrol aldı. Bu sayı geçen sene aynı dönemde 45 bin varil seviyesindeydi.

Kaynak: Sözcü