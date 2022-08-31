Sırbistan, Rus petrolüne alternatif arıyor

Alforat news'un haberine göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Rus petrolü yerine Irak ve Venezuela'dan petrol almayı düşünüyoruz." dedi.

Ülkesinin Azerbaycan ile de enerji işbirliğini sürdürmek istediğini anlatan Vucic, "Sırbistan'daki termik santraller için Endonezya ve Çin'den kömür almayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sırbistan elektrikte tasarrufa gidiyor

Elektrik tüketimini düşürmeyi hedefleyen Sırbistan’da, enerjinin etkin kullanımına yönelik bir tedbir paketi açıklandı.

Sırbistan Enerji ve Madencilik Bakanlığı, hazırladığı tedbir paketini tüm kamu kurumları ile paylaştı.

Şimdilik tavsiye niteliği taşıyan paket sayesinde elektrik tüketiminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 oranında azaltılması hedefleniyor.

Plan dahilinde kamusal alanlarda, cadde, sokak ve dekoratif süslemelerdeki aydınlatmaların azaltılması, bina yalıtımlarının iyileştirilmesi, güneş paneli ve led ampül kullanımının yaygınlaştırılması öneriliyor.