Kazakistan ve Azerbaycan'dan petrol hamlesi

Kaynaklar Kazakistan devlet petrol şirketi Kazmunaigaz'ın (KMG), Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın ticaret koluyla, petrol taşıyan Azeri boru hattı üzerinden Türkiye'nin Akdeniz limanı Ceyhan'a kadar yılda 1,5 milyon ton Kazak ham petrolünün satılmasına izin vermek için ileri görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

30 bin varilin biraz üzerinde olan bu hacim, Rus CPC boru hattından akan olağan 1,3-1,4 milyon varil hacme kıyasla oldukça düşük ancak bir başlangıç olması için önemli. 2023'te de 3,5 milyon ton Kazak ham petrolü başka bir Azeri boru hattı üzerinden Gürcistan'ın Karadeniz limanı Supsa'ya akmaya başlayabilir.

Sözleşme Ağustos sonunda

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından geçen akışların bir ay sonra başlamasıyla nihai sözleşmenin Ağustos sonunda imzalanacağı belirtiliyor.

BTC akışlarıyla birleştirildiğinde, hacmin 100 bin varilin biraz üzerine olacağı tahmin ediliyor.

Kazakistan'ın eylül ayından başlayarak ham petrolünün bir kısmını Azerbaycan'ın en büyük petrol boru hattı üzerinden satması bekleniyor.

Kaynaklar Kazakistan devlet petrol şirketi Kazmunaigaz'ın (KMG), Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın ticaret koluyla, petrol taşıyan Azeri boru hattı üzerinden Türkiye'nin Akdeniz limanı Ceyhan'a kadar yılda 1,5 milyon ton Kazak ham petrolünün satılmasına izin vermek için ileri görüşmelerde bulunduğunu söylüyor.

30 bin varilin biraz üzerinde olan bu hacim, Rus CPC boru hattından akan olağan 1,3-1,4 milyon varil hacme kıyasla oldukça düşük ancak bir başlangıç olması için önemli. 2023'te de 3,5 milyon ton Kazak ham petrolü başka bir Azeri boru hattı üzerinden Gürcistan'ın Karadeniz limanı Supsa'ya akmaya başlayabilir.

Kaynak: Milli Gazete