Emir Abdullahiyan Afrika ülkesi Mali'de

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mali'nin başkenti Bamako'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile görüştü.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, İran hükümetinin Mali ile ekonomi ve ticari alanında işbirliğini arttımak istediğini söyledi.

Abdoulaye Diop ise , Emir Abdullahiyan'ın Mali ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin İran ile Mali'nin karşılıklı ilişkileri geliştirme yönündeki iradesini gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, görevde olduğu bir yıl içinde ilk defa Afrika turuna çıktı. Emir Abdullahiyan Mali ziyaretinden sonra Tanzanya gidecek.