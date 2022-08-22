Rusya, Dugina'nın ölümünden Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttu

Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı öldürülmüştü.

Darya Dugina'nın, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldüğü belirlenmişti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, asıl hedef Aleksandr Dugin'di.

Rusya Soruşturma Komitesi, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiğini açıklamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, bombalı saldırının arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu duyurdu.

Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiği bilgisi de Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından paylaşıldı.

AA