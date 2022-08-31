İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 462 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 867'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 528 bin 961'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 82'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 296 bin 683'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.