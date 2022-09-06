İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 90 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 48'e, vaka sayısı ise 7 milyon 535 bin 272'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 788'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 310 bin 746'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.