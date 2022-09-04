İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 48 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1163 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 995'e, vaka sayısı ise 7 milyon 533 bin 87'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 867'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 307 bin 292'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.