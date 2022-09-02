Petrolde nükleer anlaşma fiyatlaması

Petrol, Suudi Arabistan’ın üretim kesintileri için bastırabileceği değerlendirilen OPEC+ toplantısı öncesi ve Viyana müzakereleri nedeniyle hafta içinde yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi.

ABD ham petrolü, önceki üç gün içinde yüzde 11’e yakın gerilemesi sonrası varil başına 88 doların üzerine çıktı. Ham petrol, daha sıkı para politikası ve Çin'de yenilenen pandemi karantinalarının tüketimi zayıflatacağı endişesini artırmasıyla bu hafta baskılanmıştı. Pazartesi günü gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısı öncesinde doların tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçraması da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Petrol, Ağustos ayına kadar geçen üç ayda yüzde 20’den fazla değer kaybederek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana elde ettiği tüm kazanımları sildi. Geri çekilme, OPEC+ için bir zorluk teşkil ederken birliğin enerji bakanları Pazartesi günü üretim politikasını planlamak üzere bir araya gelecekler. OPEC gözlemcileri grubun üretimi sabit tutmasını beklerken, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman geçen hafta yaptığı açıklamalarda üretim kesintisi olasılığını gündeme getirdi.

“Son üç seansta yaşanan büyük kayıplardan sonra petrolde bir miktar konsolidasyon görebiliriz” diyen Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, “Baz senaryomuz, OPEC+’nın Ekim ayı için yeni bir plan sunması ancak yatırımcıların Pazartesi günü yapılacak toplantının sonucunu öğrenene kadar ham petrolü açığa satmak konusunda daha temkinli olabileceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yatırımcılar, herhangi bir anlaşmanın parçası olarak ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde önemli miktarda ham petrol akışının önünü açabilecek olan İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmayı amaçlayan diplomatik çabaları da takip ediyorlar.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil olmak üzere G-7 ülkelerinin Hazine bakanları, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için kullandığı fon akışını boğmak için Rus ham petrolünün fiyatını sınırlamaya yönelik ABD liderliğindeki bir plan üzerinde Cuma günü ilerleyen saatlerde görüşecek. Bu haftanın başlarında, İngiltere teklife destek vereceğinin sinyalini vermişti.

Ekim vadeli ABD ham petrolü, Nymex’te yüzde 2 artışla 88,34’a dolara yükseldi.

Kasım vadeli Brent petrol, ICE Futures Europe Borsası’nda yüzde 1,9 artışla varil başına 94,15 dolara yükseldi.

Kaynak: Bloomberg