ABD’li şirketler Rusya ile ticaret yollarını arıyor

Savaş nedeniyle Rusya'dan çekilen ABD’li şirketler, Türkiye üzerinden Rusya ile gizli saklı ticaret yapmanın yolunu arıyor. Batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımları arkadan dolanmak isteyen birçok ABD’li şirket, Türk şirketlerine belli bir komisyon karşılığında birlikte iş yapmayı teklif ediyor. Konuştuğumuz iş adamları, ABD’li firmalardan gelen bu tür tekliflerin son aylarda arttığına dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD'li şirketler; Rusya’dan mal almak için Rusya-Türkiye-Dubai-ABD güzergahında işlerini yürütüyor. Merkezi ABD’de bulunan uluslararası birçok şirket, Dubai’deki Serbest Bölgelerde kurulu olan iştiraklerini de bu iş için harekete geçirmiş durumda. Türk firmalarına ortak ticaret teklifinde bulunan ABD’liler, çekildikleri Rusya pazarındaki kayıplarını kapatmak için bu yola başvuruyor.

ABD’li firmaların Rusya’dan almak istediği ürünlerin başında; petrokimya ürünleri, mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, hububat, demir çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar, su ürünleri ve alkollü içecekler geliyor. ABD ve Avrupa; finans, enerji, savunma ve teknoloji başta olmak üzere değişik alanlarda faaliyet gösteren Rus şirketine ve zengin iş adamına yaptırım uygulayınca; binlerce Batılı firmayı da zor durumda bırakmıştı.

ABD'nin büyük açığı var

Rusya'da büyük yatırımları olan Batılı uluslararası şirketler, yaptırımlar nedeniyle hem üretim tesisi, lojistik merkezi ve ticari operasyon ofislerini geride bıraktı hem de büyük bir pazardan çekilmek zorunda kalınca büyük kayıplara uğradı. Rusya’da faaliyet gösteren 5 bin civarındaki ABD’li firmanın büyük bir bölümü, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan çekildiklerini duyurmuştu. ABD geçen yıl Rusya’ya karşı 23,3 milyar dolar ticaret açığı verdi.