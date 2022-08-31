Rusya: Yaptırımlar İran ile ekonomik işbirliğimizi engellemeyecek

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın düşmanca eylemlerinin ve İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, iki ülkenin çeşitli alanlardaki faydalı işbirliğinin gelişmesini engellmeyeceğini duyurdu.

Bakanlık, iki ülke arasındaki ticaret hacmine değinerek, Ocak-Temmuz 2022'de Rusya ile İran arasındaki ikili ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.7 artarak 2,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.