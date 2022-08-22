Tamarçin Sınır Kapısı, ilk kez Kerbela ziyaretçilerine açıldı

Batı Azerbaycan'ın Piranşehir ilçesinde yer alan Tamarçin Sınır Kapısı bu sene Irak'taki Erbain merasimlerine katılmak isteyen vatandaşlara açıldı.

Bu yıl 5 milyon İran vatandaşının Irak'taki kutsal mekanları ziyaret etmesi bekleniyor. Buna göre Irak ile olan Mehran, Şalamçe, Çazabe ve Hüsrevi sınır kapıları İranlı ziyaretçilere hizmet için açılmıştı.

Erbain Günü

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. Yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain Yürüyüşü Merasimi Nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.