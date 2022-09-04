BMGK, Afganistan'daki son bombalı saldırıyı kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'da sivilleri hedef almaya devam eden menfur terör saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadı.

BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camiye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada "Güvenlik Konseyi üyeleri, terörün her türlü biçimi ve tezahürüyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğunu bir kez daha beyan etti" denildi.

BMGK, menfur terör eylemlerinin failleri ile destekçileri ve ajanlarının yargılanması gereğini vurguladı.

Güvenlik Konseyi üyeleri tüm devletlerin, BM Şartı ve uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki diğer yükümlülüklere uygun olarak, terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditlerle her şekilde mücadele etmeleri gerektiğini bir kez daha belirtti.

Afganistan’ın batısındaki Herat kentinde bir caminin dışında Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.