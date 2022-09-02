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2 Eyl 2022 19:36

İran'dan Afganistan'a taziye mesajı

İran'dan Afganistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat kentindeki bir camide düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Herat kentindeki bir camide düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Afganistan'da saldırıların artmasından duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, "İran hükümeti, aşırılık, şiddet ve terörizmle mücadelede Afganistan ile ülke halkının yanında duracaktır." dedi.

Kenani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Afganistan’ın batısındaki Herat kentinde bir caminin dışında Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenler arasında Taleban yönetimine destek veren bir imamın da olduğu belirtildi.

News Code 1904541
https://tr.mehrnews.com/news/1904541/

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