İran'dan Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, tedarik konvoyuna düzenlenen ve onlarca sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Kenani ayrıca bu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınları başta olmak üzere Burkina Faso halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da dün, tedarik konvoyuna yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda konvoyda bulunan 35 kişi yaşamını yitirirkne 37 kişi de yaralandı.

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