Yemen Petrol Şirketi: Koalisyon güçleri ateşkeşe uymuyor

Al Masirah TV kanalına göre Yemen Petrol Şirketi Sözcüsü İsam el-Mutevekkil yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki sözde Arap koalisyonunu geçici ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İsam el-Mutevekkil, "İgalci koalisyon güçleri Yemen'e akaryakıt taşıyan tanker gemilerinin El-Hudeyde limanına girişini engelliyor. Halbuki sağlanan ateşkes anlaşması bu gemilerin girişine izin veriyor." dedi.

Mutevekkil, "Koalisyonun uygulamaları, BM temsilcisinin Hudeyde ile ilgili açıklamalarının doğru olmadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Daha önce Yemen Petrol ve Maden Bakanı Ahmed Dares yaptığı açıklamada, "İşgalci Suudi koalisyonu, 2018'den itibaren Yemen'den yaklaşık 10 milyon dolarlık petrol çaldı." demişti.

Yemen'de geçici ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de tarafların 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve 2 Ağustos'ta sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemenli taraflara sunduğu genişletilmiş ateşkes teklifiyle ilgili taraflardan önemli yorumlar aldığını aktaran Grundberg, şunları kaydemişti:

"Genişletilmiş ateşkes teklifi; şeffaf bir ödeme mekanizması üzerinde bir anlaşmaya varılmasına, memur ve emekli maaşlarının düzenli şekilde ödenmesine, Taiz ve diğer illerin yollarının açılmasına, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan iki yönlü daha fazla uçuş gerçekleştirilmesine, yakıtın bollaşarak Hudeyde Limanı'ndan düzenli akışının sağlanmasına katkı sunabilir."

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.