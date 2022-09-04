İran'dan BM'ye Yemen çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Kıdemli Danışmanı Ali Asger Haci, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştü.

Görüşmede Yemen'deki son gelişmeler, ateşkes sürecindeki sorunlar ve kalıcı barışın sağlanması için gösterilen çabalar ele alındı.

Haci, koalisyonun ateşkes tüzüğünü yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, Yemen halkına insani yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

BM'nin Yemen'de barış görüşmelerini hızlandırmak için aldığı önlemleri hakkında İranlı yetkiliye bilgi veren Hans Grundberg, taraflar arasında daha fazla güven inşa etmek amacıyla siyasi görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

BM yetkilisi Grundberg, geçici ateşkesin uzatılmasını mevcut durumda “en iyi seçenek” olarak değerlendirdi ve bu bağlamda taraflardan daha fazla esnek davranmasını istedi.