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9 Eyl 2022 14:13

BM'den Arnavutluk’un İran iddiasıyla ilgili açıklama

BM'den Arnavutluk’un İran iddiasıyla ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran’ın siber saldırı düzenledğini ileri süren Arnavutluk’un iddialarını yalanladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde,  İran’ın siber saldırı düzenledğini ileri süren Arnavutluk’un iddialarını yalanladı.

Dujarric konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu siber saldırının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bağımsız bir bilgimiz yok.” dedi.

Sözcü Dujarric, Arnavutluk'a yapılan sözde siber saldırıyı soruşturmanın Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunda olmadığını belirtti.

İran'ı ülkesine siber saldırı düzenlemekle suçlayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride Arnavutluk hükümetinin İran karşıtı kararını şiddetle kınamıştı.

News Code 1904676
https://tr.mehrnews.com/news/1904676/

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