İran'dan Arnavutluk'un kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı Arnavutluk hükümetinin İran'a yönelik asılsız iddialarını reddederek, bu ülkenin bu tür mesnetsiz iddialara dayanarak İran'la siyasi ilişkilerini kesme kararını uluslararası ilişkilerde düşüncesizce ve basiretsiz bir hareket olarak değerlendirdi.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kritik altyapısına yönelik siber saldırıların hedef ülkelerinden biri olan İran, siber uzayın diğer ülkelerin kritik altyapısına saldırmak için bir araç olarak kullanılmasını reddetmekte ve kınamaktadır.

İran'a karşı bu iddiaların yapılmasında üçüncü tarafların oynadığı rol, terörizmi destekleyen ülkelerin bu alandaki etkisini göstermektedir.

ABD'nin derhal bildiri yayınlaması ve bu kararın Siyonist medya kuruluşları tarafından karşılanması, İran'a karşı siyasi atmosfer yaratmak için önceden tasarlanmış bir planın varlığına işaret ediyor"

İran'ı ülkesine siber saldırı düzenlemekle suçlayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dün ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu.