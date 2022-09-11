ABD, Suudi Arabistan'da yeni savunma üssü açmayı planlıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Suudi Arabistan'da yeni bir askeri tesisin açılış planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

ABD merkezli NBC News'in Amerikalı savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre söz konusu askeri tesis, Orta Doğu genelinde tehdit oluşturan insansız hava araçlarına karşı merkezi bir konum haline gelecek.

Üste ayrıca entegre hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve birtakım deneme çalışmaları da yer alacak.

Habere göre, tehdit unsurları oluşturan insansız hava araçlarına karşı bir sistem geliştirilmek üzere Orta Doğu'da kurulması planlanan askeri üssün henüz tam olarak nerede inşa edileceği konusu kesin değil.

Kaynak: Aydınlık