İran'dan ABD ile Siyonist İsrail'e sert uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, son aylarda bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Siyonist Rejim’le işbirliğinin arttığına dikkat çekerek, “Bize göre Amerika ile müttefiklerinin tüm imkanları (casusluk ve hatta operasyonel gücü) işgalci Siyonist Rejim’in emrinde olacaktır. Bu girişimler aziz vatanımıza tehditlerin artırmasına yol açacaktır." dedi.

Tümgeneral Bakıri, “Amerikan ordusuna ev sahibi yapan ülkelere Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yazılı olarak gerekli ikazlar yapılacak. Sahada hava ve deniz devriyeleri ile istihbari çalışmalarımızı artıracağız, aynı zamanda çeşili füze ve İHA tatbikatlarlarıyla hazırlıklı olduğumuzu bildireceğiz." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerine seslenen Tümgeneral Bakıri, “Bölgenin güvenliği bölge ülkeleri tarafından tesis edilmesi lazım ve onlara dostane tavsiyemiz yabancılara bel bağlamamalarıdır." diye konuştu.