  1. Azerbaycan
17 Eyl 2022 13:37

Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA düşürüldü

Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA düşürüldü

Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan medyasına göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Azerbaycan- Ermenistan arasında gerilim

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son günlerde Ermenistan'ın başlattığı provokasyon sonucu sınırda çatışma çıktığını duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke birlikleri arasında yaşanan yoğun çatışmalarde çok sayıda asker hayatını kaybetti. Ermenistan hükümeti çatışmalarda en az 135, Bakü ise en az 77 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

News Code 1904817
https://tr.mehrnews.com/news/1904817/

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