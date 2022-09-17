Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA düşürüldü

Azerbaycan medyasına göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
Azerbaycan- Ermenistan arasında gerilim
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son günlerde Ermenistan'ın başlattığı provokasyon sonucu sınırda çatışma çıktığını duyurdu.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke birlikleri arasında yaşanan yoğun çatışmalarde çok sayıda asker hayatını kaybetti. Ermenistan hükümeti çatışmalarda en az 135, Bakü ise en az 77 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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