Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA düşürüldü

Azerbaycan medyasına göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Azerbaycan- Ermenistan arasında gerilim

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son günlerde Ermenistan'ın başlattığı provokasyon sonucu sınırda çatışma çıktığını duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke birlikleri arasında yaşanan yoğun çatışmalarde çok sayıda asker hayatını kaybetti. Ermenistan hükümeti çatışmalarda en az 135, Bakü ise en az 77 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.